ServiceNow va faire l'acquisition du pionnier de l'intelligence artificielle Element AI

(Boursier.com) — ServiceNow annonce la conclusion d'une entente visant l'acquisition d'Element AI, un chef de file de l'intelligence artificielle (IA) dont les capacités de pointe ont été développées par l'un des esprits les plus brillants du domaine.

L'acquisition d'Element AI contribuera de manière notable à la mission de ServiceNow, qui consiste à construire la plateforme de gestion des workflows la plus puissante au monde, afin de permettre aux employés de travailler plus efficacement et plus rapidement, de rationaliser la prise de décisions et d'atteindre de nouveaux niveaux de productivité.