ServiceNow s'envole après les comptes

(Boursier.com) — ServiceNow bondit de 12% à 412$ avant bourse à Wall Street, alors que la plateforme cloud, permettant aux entreprises d'améliorer leur efficience opérationnelle, a publié hier soir des profits trimestriels supérieurs aux attentes. Le groupe software a révélé pour son troisième trimestre des revenus d'abonnements de 1,74 milliard de dollars, en augmentation de 22% en glissement annuel et de 28,5% hors effets de change. Les revenus totaux ont été de 1,83 milliard de dollars, soit une croissance de 21% en comparaison de l'an dernier et 27,5% hors effets de change. Le nombre de clients payant plus de 10 M$ de valeur annuelle de contrat au troisième trimestre a grimpé de 60% en comparaison de l'année dernière. Le groupe a dégagé sur la période un bénéfice de 80 millions de dollars soit 39 cents par titre, contre 63 millions un an avant. Le bénéfice ajusté par action a été de 398 millions de dollars et 1,96$ par titre, contre 1,84$ de consensus.

Pour son quatrième trimestre, le groupe prévoit des revenus d'abonnements allant de 1,834 milliard à 1,839 milliard de dollars, en croissance de 20 à 21%. Bill McDermott, directeur général du groupe, prend par ailleurs les fonctions additionnelles de président, remplaçant Fred Luddy.