ServiceNow : IA, guidance rehaussée, mais le titre corrige à Wall Street

(Boursier.com) — ServiceNow recule de 2% avant bourse à Wall Street, alors que la plateforme cloud, permettant aux entreprises d'améliorer leur efficience opérationnelle, a publié hier soir des profits et revenus trimestriels pourtant supérieurs aux attentes, ainsi qu'une guidance révisée en hausse. Le groupe software a révélé pour son deuxième trimestre des revenus d'abonnements de 2,08 milliards de dollars, en augmentation de 25% en glissement annuel et de 25% également hors effets de change. Les revenus totaux ont été de 2,15 milliard de dollars, soit une croissance de 23% en comparaison de l'an dernier et 22,5% hors effets de change. Le consensus était de 2,13 milliards. Le groupe a dégagé sur la période un bénéfice de plus d'un milliard de dollars soit 5,08$ par titre, contre 20 millions de dollars seulement un an avant. Le bénéfice ajusté par action a été de 2,37$, contre 2,05$ de consensus.

ServiceNow a livré des prévisions de revenus d'abonnement pour le troisième trimestre allant de 2,185 à 2,195 milliards de dollars, en croissance de 25,5 à 26%. Pour l'année complète, ServiceNow prévoit des revenus d'abonnement de 8,58 milliards de dollars à 8,6 milliards de dollars.

Comme si cela ne suffisait pas, le groupe a dévoilé hier une alliance avec Nvidia et Accenture pour accélérer l'adoption de l'IA générative chez les entreprises. L'initiative AI Lighthouse des trois groupes étend les partenariats stratégiques existants et assistera les clients "pionniers" dans la conception, le développement et l'implémentation de nouveaux cas d'usage de l'IA générative.