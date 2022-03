ServiceNow annonce la nouvelle version de sa Now Platform baptisée San Diego

(Boursier.com) — ServiceNow , leader mondial des workflow digitaux, pour simplifier le monde du travail, annonce la nouvelle version de sa Now Platform baptisée San Diego. Avec une expérience utilisateur améliorée et plus moderne ainsi que de nouvelles fonctionnalités de Robotic Process Automation (RPA), celle-ci est conçue pour aider les organisations à relever les défis complexes auxquels sont confrontés tous les secteurs d'activité, dans toutes les régions, et à transformer les entreprises pour une nouvelle économie.

"De la grande démission à la perturbation de la chaîne d'approvisionnement, en passant par l'adoption généralisée du travail hybride, les bouleversements majeurs que connaissent les collaborateurs et l'économie mondiale témoignent que la stratégie technologique est désormais synonyme de stratégie commerciale. Avec la version San Diego de la Now Platform, nous souhaitons offrir aux dirigeants d'entreprises la possibilité de créer des systèmes de travail plus efficaces, plus rapides et plus performants, et de révéler le potentiel réel de l'hyper-automatisation au sein de leurs organisations" commente Chirantan "CJ" Desai, Chief Operating Officer chez ServiceNow.

Les entreprises s'efforcent de concevoir des méthodes de travail toujours plus agiles et conduites par les collaborateurs afin de maintenir leur productivité et leur engagement. La version San Diego de la Now Platform permet aux entreprises de gagner en productivité, de tirer profit de l'hyper-automatisation et de créer de meilleures expériences pour le nouveau monde du travail, le tout sur une seule et même plateforme.

Révolutionner le travail grâce à des expériences plus efficaces

Avec l'introduction de Next Experience dans la version San Diego de la Now Platform, ServiceNow optimise l'expérience des plus de 70 millions d'utilisateurs de la plateforme, qui utilisent quotidiennement ServiceNow pour leur travail. Les utilisateurs auront ainsi accès à tous leurs projets majeurs via les différentes applications, ce qui leur simplifiera le travail et leur permettra de focaliser leur attention sur les aspects les plus essentiels.

Next Experience propose une interface de navigation améliorée qui réunit toutes les applications en une seule expérience, tout en mettant en valeur les Favoris et l'Historique, ce qui permet aux collaborateurs de concentrer leurs efforts sur leurs activités les plus importantes.

Next Experience offre également une conception visuelle améliorée et moderne, avec une bibliothèque de composants entièrement repensée, une nouvelle iconographie, une nouvelle typographie et de nouvelles illustrations. Enfin, la personnalisation y est améliorée, notamment les préférences en matière d'accessibilité, de densité d'information et de mise en page, ainsi que le choix entre le mode clair et le mode foncé.

Grâce à 25 environnements de travail présentant une conception visuelle de nouvelle génération, donnant des aperçus grâce à des tableaux de bord et utilisant le machine learning pour attribuer des tâches et recommander la meilleure action, Next Experience aide également les utilisateurs de la plateforme à obtenir immédiatement les informations dont ils ont besoin et à accélérer l'exécution de leurs priorités.

Parmi les nouveaux environnements de travail, figurent CSM Configurable Workspace, Dispatcher Workspace, HR Agent Workspace, Cloud Operations Workspace, Service Operations Workspace, et Hardware Asset Manager Workspace. Ainsi, les équipes du service client, des RH, du service externe et de I'IT peuvent répondre plus efficacement et plus rapidement aux demandes ou aux questions...