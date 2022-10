SERMA Group : OPA à 430 euros

(Boursier.com) — Financière Faraday, nouvel holding de contrôle indirect de la société SERMA Group déposera prochainement auprès de l'Autorité des marchés financiers un projet d'offre publique d'achat simplifiée visant les actions Serma Group non détenues au prix unitaire de 430 euros.

Financière Faraday détenant déjà plus de 90% du capital et de des droits de vote SERMA Group, elle sollicitera, conformément à la réglementation applicable, la mise en oeuvre d'une procédure de retrait obligatoire à l'issue de l'offre publique d'achat simplifiée à un prix de 430 euros par action SERMA Group et la radiation des actions SERMA Group du marché Euronext Growth.

La cotation des actions SERMA Group, suspendue le 4 août 2022, reprendra à compter du 10 octobre 2022.