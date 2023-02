Serma Group : Financière Faraday va lancer son offre de retrait

(Boursier.com) — A l'issue de l'offre publique d'acquisition simplifiée initiée par Financière Faraday et visant les actions Serma Group, qui s'est déroulée du 26 janvier au 8 février inclus, Financière Faraday détient, directement et indirectement, 1.145.259 actions Serma Group représentant 1.642.110 droits de vote, soit 99,54% du capital et au moins 99,59% des droits de vote de Serma Group.

Par un courrier en date du 13 février 2023, le Crédit Industriel et Commercial, agissant pour le compte de Financière Faraday a informé l'AMF de la décision de procéder à la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire portant sur les 5.277 actions Serma Group non présentées à l'offre.

Ces actions Serma Group représentent moins de 1% du capital des droits de vote de la société.

Le retrait obligatoire est libellé aux mêmes conditions financières que l'offre, soit 430 euros par action Serma Group.