Sergey Brin (Google) ne voudrait plus d'investissements dans les entreprises d'Elon Musk

(Boursier.com) — Le cofondateur de Google, Sergey Brin, aurait demandé à ses conseillers de vendre ses investissements personnels dans les entreprises d'Elon Musk, croit savoir le Wall Street Journal. Des personnes proches du dossier citées par le WSJ indiquent que Brin a donc demandé à ses conseillers financiers ces derniers mois de vendre ses investissements personnels dans les sociétés d'Elon Musk. Ce dernier aurait eu en effet une brève liaison avec la femme de Brin en décembre dernier. Le WSJ n'a pas pu déterminer l'ampleur de ces investissements, ni si Brin avait concrètement réalisé des ventes.

Musk a démenti ces informations et affirmé que lui et Brin restaient amis. "Sergey et moi sommes des amis et étions à une fête ensemble la nuit dernière ! J'ai juste vu Nicole (Shanahan) deux fois en trois ans, les deux fois avec de nombreuses autres personnes autour de nous. Rien de romantique", a assuré le milliardaire sur Twitter.