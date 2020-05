SergeFerrari : technologie innovante

(Boursier.com) — Le Groupe Serge Ferrari a développé et breveté une technologie destinée à ses membranes composites pour réduire la charge virale des coronavirus à hauteur de 95% après un quart d'heure de contact, et près de 99,5% après une heure de contact, par rapport à une membrane non-traitée. Cette technologie a été testée par le laboratoire VIRHEALTH spécialisé dans les applications virucides des technologies de décontamination/désinfection, explique le groupe. Appliquée sur les membranes, cette technologie pourrait, associée aux autres mesures de prévention sanitaire, contribuer à sécuriser les surfaces dans les lieux recevant du public ou à forte fréquentation tels que les établissements de santé, écoles, crèches ou encore les bureaux, commerces, espaces culturels et de loisirs ainsi que les transports en commun.

C'est en se basant sur les propriétés des particules d'argent que les équipes R&D de Serge Ferrari ont développé une technologie permettant d'éliminer les coronavirus. Pour ce faire, elles ont travaillé et évalué différentes technologies sur des membranes du Groupe pour empêcher les toiles de devenir des surfaces de propagation des virus et des bactéries et contribuer ainsi à réduire le risque et la vitesse de contamination. Grâce à cette nouvelle technologie, le Groupe Serge Ferrari va proposer des toiles qui intègrent des propriétés antivirales pour des applications dans le domaine de la santé : structures modulaires pour l'accueil des patients (hôpitaux de campagne complets, tentes à déploiement rapide...) ou pour l'augmentation temporaires des capacités de stockage des structures hospitalières, aménagements intérieurs (séparations de box médicaux, stores à destination des chambres d'hôpital), applications pour du matériel médical (matelas nettoyables, brancards, revêtements pour matériel médical...) et protections individuelles (combinaisons).

Au-delà de ces usages, la technologie brevetée de Serge Ferrari pourrait être également appliquée sur les produits utilisés dans les lieux recevant du public ou à forte fréquentation tels que les écoles, crèches ou encore les bureaux, commerces, cafés-hôtels-restaurants, dans l'événementiel et jusqu'aux transports en commun.