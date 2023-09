SergeFerrari : sanctionné après les résultats

(Boursier.com) — A contre-courant, SergeFerrari abandonne 2,9% à 10,1 euros après la publication de comptes intermédiaires dégradés. Confrontée à la baisse de la demande d'équipements de consommation grand public, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 175,5 ME en progression de +3,2% à périmètre et change courants et de -2,9% à périmètre et change constants, avec une base de comparaison élevée (volume de ventes record réalisé au 1er semestre 2022). Le résultat opérationnel s'établit à 10,7 ME, en repli de 32,7%, impacté par des prix d'achats toujours élevés de certaines matières premières et de l'énergie. La marge brute est en fort retrait de 350 pb à 51,1%.

Pour l'exercice 2023, SergeFerrari Group confirme ses objectifs financiers révisés, à savoir une croissance de ses ventes de +4% par rapport à 2022 et un résultat opérationnel courant compris entre 5% et 5,5% de son chiffre d'affaires.

Le Groupe poursuivra les efforts d'optimisation de ses coûts entamés sur ses métiers historiques depuis le début de l'année, adaptera sa structure de coûts à un environnement qui restera exigeant et dégagera les ressources pour poursuivre le développement de ses activités Solutions à fort potentiel.

Pour Oddo BHF, si les perspectives de croissance moyen terme restent intactes (bon positionnement sur les marchés clés, opportunités importantes sur certains marchés de niche comme le biogaz et force commerciale stabilisée), la visibilité semble encore trop limitée à court terme avec le fort ralentissement confirmé du Mobilier et de la protection Solaire et de potentielles pressions sur les prix à venir. Le momentum devrait ainsi encore être compliqué sur les prochains mois. Le broker réitère sa recommandation 'neutre' avec un objectif de 14 euros.