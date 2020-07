SergeFerrari : revenus à fin juin en fort repli

(Boursier.com) — SergeFerrari a réalisé au cumul pour le 1er semestre de l'année 2020, un chiffre d'affaires de 79,7 ME en recul de -21,4% à change courant et de -21,6% à change constant, lié principalement à l'impact de la pandémie de Covid-19 affectant de manière générale et mondiale l'activité économique.

Le marché reste fragile et impacté par la pandémie mondiale, et les incertitudes sur le redémarrage de l'économie sont fortes.

D'après les performances observées sur les mois de juin et de juillet, les tendances restent trop disparates pour permettre à SergeFerrari Group à ce jour de mesurer ou d'évaluer plus

précisément ses perspectives de chiffre d'affaires ou de rentabilité pour 2020.

La société réaffirme néanmoins sa confiance quant à la poursuite de l'amélioration de son activité au second semestre si la situation sanitaire se stabilise.