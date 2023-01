SergeFerrari : résiste après une publication historique

(Boursier.com) — Dans un marché qui pique du nez en fin de matinée, SergeFerrari Group s'adjuge 1% à 12,4 euros au lendemain de la présentation d'un chiffre d'affaires 2022 record. L'activité a atteint 338,7 ME, au-dessus de l'objectif initial du management de 325 ME, relevé à 335 ME au cours de l'année, et en augmentation de +18,5% à périmètre et change courants et en hausse de +14,2% à périmètre et change constants. Le spécialiste des matériaux composites souples innovants entend se focaliser en 2023 sur l'amélioration de son excellence opérationnelle et sur la qualité de son service aux clients.

À la suite de cette publication, Oddo BHF ajuste légèrement à la hausse son atterrissage de ROC 2022 à 25 ME (vs 23,5 ME) compte tenu d'un mix-produits orienté vers les marchés les mieux margés. Pour 2023, le broker rehausse ses estimations et attend à présent : un CA de 363 ME (vs 347 ME auparavant) en croissance de 5% (effet prix de 4%, effet volume de 1%) et un ROC de 27,7 ME (vs 24 ME) soit une marge de 7,6%. La demande sur les principaux marchés du groupe reste relativement bien orientée et le discours du management montre une bonne sérénité pour l'exercice à venir. La mise à jour du modèle (relèvement des BPA en moyenne de 13%) amène le broker à augmenter sa cible de 15 à 17 euros. La valorisation toujours modeste du dossier (VE/EBIT 2023 de 7x) conforte l'analyste dans sa recommandation 'surperformer'.