SergeFerrari : reprise de l'activité commerciale

(Boursier.com) — A périmètre et change constants, et malgré les effets de la crise sanitaire et économique, les ventes du troisième trimestre de SergeFerrari Group affichent une progression de +2% par rapport à 2019. Le chiffre d'affaires intègre pour la première fois les acquisitions respectives de F.I.T pour la totalité du trimestre, soit trois mois, et de Verseidag, pour deux mois, pour un impact global de 10,6 ME. A périmètre et change courants, Serge Ferrari Group affiche ainsi une progression de +24,5% sur la période, avec 53,9 ME de chiffre d'affaires comparé à 43,3 ME en 2019.

Le groupe a réalisé sur les 9 premiers mois de l'année 2020 un chiffre d'affaires de 133,6 ME, en baisse de 14,5% à périmètre et change constants, et réduite à -7,6% à périmètre et change courants.

Au 30 septembre 2020, le Groupe Serge Ferrari dispose d'une situation financière renforcée suite au refinancement effectué en juillet dernier, qui comprend un contrat de crédit bancaire pour un montant de 75 ME souscrit par le pool bancaire historique, ainsi qu'un financement Euro PP au format obligataire de 30 ME souscrit par quatre investisseurs institutionnels de premier plan. Ce refinancement sécurise la finalisation du paiement des acquisitions et le plan de développement des deux prochains exercices.

SergeFerrari Group est confiant dans sa trajectoire pour accroître sa rentabilité et poursuivre activement son développement, grâce à sa position de leader sur ses marchés, renforcée par les acquisitions effectuées, et à la qualité de ses gammes de solutions. Le plan de synergies fortes et le redimensionnement du nouveau groupe actuellement en cours ainsi que les effets associés seront détaillés lors de la publication des résultats annuels 2020, ajoute SergeFerrari.