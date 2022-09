SergeFerrari : net repli après les résultats

(Boursier.com) — SergeFerrari Group perd 5% à 12,3 euros malgré une publication d'assez bonne facture. La société a vu son résultat opérationnel semestriel atteindre 15,9 ME en comparaison de 14 ME au premier semestre 2021, pour des revenus de 170 ME, en progression de +17,5% à périmètre et change courants et de +15,9% à périmètre et change constants. Le groupe rappelle avoir atténué l'impact de l'augmentation des matières premières en répercutant pour partie la hausse de ses coûts sur ses prix de vente et a poursuivi une gestion rigoureuse de ses charges de structure.

Le management a confirmé viser un chiffre d'affaires consolidé de 335 millions d'euros en 2022 et restera particulièrement vigilant quant à la disponibilité et à l'évolution des prix des sources d'énergie au cours des prochains mois.

Oddo BHF explique qu'en dépit d'un environnement de marché difficile (hausse des coûts d'énergie, forte inflation des matières premières et du transport...), Serge Ferrari affiche une performance opérationnelle semestrielle solide, soutenue essentiellement par : un bon niveau d'activité porté par une demande bien orientée sur les principaux marché du groupe ; un mix-produits favorable (évolution des activités Protection Solaire et Mobilier contributeurs de croissance) ; un bon pricing power et une bonne maîtrise des charges opérationnelles. Pour une valorisation très raisonnable (VE/EBIT 2023 inférieur à 8x), l'analyste maintient sa recommandation 'surperformer' avec un cours cible inchangé de 18 euros.