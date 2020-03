SergeFerrari : les comptes se redressent très nettement

(Boursier.com) — SergeFerrari a réalisé en 2019 une croissance organique de ses ventes de +2,2% à taux de change courant et de +1,6% à change constant.

Le groupe, qui avait enregistré en 2018 des coûts d'exploitation non récurrents pour 2,1 ME, a aussi bénéficié en 2019, des résultats des mesures de maîtrise de ses coûts, commerciaux notamment, et d'amélioration de sa performance industrielle.

A normes comptables comparables, l'EBITDA ajusté s'établit à 15,3 ME, en hausse de +41,4% pour un Résultat Opérationnel Courant de 7,4 ME, comparé à 2,8 ME en 2018.

Le résultat net part du Groupe dégagé pour l'année 2019 s'élève à 5,1 ME, soit une très nette amélioration comparée à -0,1 ME en 2018.

SergeFerrari annonce ce jour une prise de participation de 55% dans le capital de la société F.I.T à Taïwan, concepteur, fabricant et distributeur de matériaux de haute technologie incombustibles.

En 2019, la société F.I.T a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 12 ME.

A périmètre constant, avec les hypothèses actuelles prises sur le Coronavirus, le groupe confirme un chiffre d'affaires d'environ 195 ME pour 2020.

En termes de rentabilité, SergeFerrari continue d'avoir pour objectif une amélioration de sa marge opérationnelle, en maintenant une politique attentive de gestion des coûts et d'efficacité commerciale, ainsi qu'une sélectivité dans le choix de ses projets de développement.

La société proposera à l'Assemblée Générale le vote d'un dividende de 0,16 Euro par action.