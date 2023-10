SergeFerrari : le titre plonge après un nouvel avertissement

(Boursier.com) — Nouveau warning et nouveau décrochage pour le titre SergeFerrari qui chute de près de 17% à 6,1 euros ! Le spécialiste des matériaux composites souples éco-responsables de haute technicité a vu son activité se contracter de 8,3% (à périmètre et change courants) au troisième trimestre, à 73 millions d'euros. Le groupe observe une dégradation plus rapide qu'attendue de ses entrées de commandes liées aux activités de la construction, et de la rénovation et des aménagements résidentiels, pénalisés, notamment, par l'accroissement des coûts de financement et l'attentisme des consommateurs dans un environnement économique et géopolitique défavorable. La forte baisse des mises en chantiers déjà observée dans le bâtiment en 2023 et les perspectives communiquées par les acteurs du secteur, en Europe essentiellement, laissent ainsi présager une contraction des activités du groupe liées à ces secteurs.

Dans ces conditions, SergeFerrari émet donc un nouvel avertissement en révisant à la baisse ses prévisions 2023. Le chiffre d'affaires est désormais attendu proche de celui de 2022 (+4% auparavant) avec une marge opérationnelle courante proche 3% (entre 5% et 5,5% auparavant).

À la suite de cette publication, Oddo BHF abaisse son scénario pour 2023 et 2024. Les carnets de commandes bas, la visibilité limitée, le contexte de marché très compliqué (ralentissement confirmé par l'ensemble des acteurs du secteur) et la forte dépendance des marges aux niveaux de volumes du groupe incitent l'analyste à rester très prudent sur le titre à court terme. Le momentum va encore rester très compliqué sur les prochains mois avec une amélioration de la visibilité pas attendue avant le second semestre 2024 et les effets du plan Transform (optimisation de la rentabilité) plutôt sur 2025. La mise à jour de son modèle DCF conduit le courtier à couper sa cible de 14 à 8 euros tout en restant 'neutre'.