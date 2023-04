SergeFerrari Group : un 1er trimestre conforme au plan de marche...

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de SergeFerrari Group, au 1er trimestre 2023, s'élève à 84,8 millions d'euros, en progression de +7,3% à périmètre et change courants, et de +0,2% à périmètre et change constants, comparé aux 3 premiers mois très dynamiques de l'exercice 2022 (+23,4% de croissance par rapport au 1er trimestre 2021).

Ce 1er trimestre positif résulte :

- d'un effet mix-prix qui continue de contribuer à la croissance des ventes, à hauteur de +11,8% (soit 9,3 ME) ;

- d'un effet volume de -11,5% du fait principalement du maintien de la politique d'arbitrage de productions réalisées en faveur de produits à plus forte marge tel que l'Architecture Tendue vs les Structures Modulaires ;

- d'une belle dynamique des acquisitions 2022 en Europe, consolidées à partir du second semestre 2022, pour un apport de chiffre d'affaires de 5,6 ME sur le trimestre, soit une contribution de +7,1% à la croissance de l'activité.

Sur cette période, l'effet de change s'établit à +0,1%.

Au cours de ce 1er trimestre 2023, Serge Ferrari Group a poursuivi sa croissance externe.

Perspectives

A l'issue d'un 1er trimestre conforme au plan de marche de la société, le groupe confirme ses objectifs 2023, à savoir une progression de son chiffre d'affaires et un maintien de son résultat opérationnel comparé à son niveau historiquement élevé de 2022.