SergeFerrari Group : résultats semestriels en repli limité

Crédit photo © SergeFerrari

(Boursier.com) — SergeFerrari Group a réalisé au premier semestre 2020 un chiffre d'affaires de 79,7 ME comparé à 101,4 ME un an plus tôt, soit un recul de -21,4% à change courant et de -21,6% à change constant que le groupe associe principalement à l'impact de la pandémie de Covid-19.

Hors impact de la perte de chiffre d'affaires liée à l'incident de La Tour du Pin de décembre 2019, estimé à 5 ME sur la période, le chiffre d'affaires affiche un retrait limité à -16 %. Dès lors que les installations ont repris leur fonctionnement fin janvier, le Serge Ferrari s'est employé à reconstituer les stocks afin de servir les demandes des clients. Les pertes d'exploitation résultant de ce sinistre ont donné lieu à une indemnisation partielle comptabilisée sur la période.

Le résultat opérationnel courant s'établit à 4,2 ME en publié, soit 4 ME hors IFRS 16 contre 6,5 ME au premier semestre 2019. Le bénéfice net s'élève hors IFRS 16 à 2,6 ME à comparer à 4,2 ME un an plus tôt.

A fin juin 2020, les activités industrielles avaient retrouvé leur plein niveau opérationnel et l'activité commerciale du mois de juin est qualifiée d'encourageante.