SergeFerrari Group : résultats en progression grâce à la hausse des prix

(Boursier.com) — Le groupe SergeFerrari Group a vu son résultat opérationnel du premier semestre 2022 atteindre 15,9 ME en comparaison de 14 ME au S1 2021. Le groupe rappelle avoir atténué l'impact de l'augmentation des matières premières en répercutant pour partie la hausse de ses coûts sur ses prix de vente et a poursuivi une gestion rigoureuse de ses charges de structure. Le résultat net part du Groupe qui bénéficie également de la réduction du coût de l'endettement et d'effets de change favorables, s'élève à 10,3 ME, contre 8,7 ME au S1 2021, soit une progression de 17%.

SergeFerrari Group avait réalisé un chiffre d'affaires de 170 ME au 1er semestre 2022, en progression de +17,5% à périmètre et change courants et de +15,9% à périmètre et change constants.

Le groupe confirme viser un chiffre d'affaires consolidé de 335 millions d'euros en 2022 et restera particulièrement vigilant quant à la disponibilité et à l'évolution des prix des sources d'énergie au cours des prochains mois. SergeFerrari Group demeure confiant dans sa capacité à poursuivre sa croissance dans un environnement volatil et sous contraintes, grâce à la répartition de son activité sur plus de 80 pays dans le monde et au potentiel de ses 4 marchés stratégiques.