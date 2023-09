SergeFerrari Group : Rentabilité impactée par le maintien des coûts des matières premières et de l'énergie à un niveau élevé

(Boursier.com) — SergeFerrari Group, l'un des leaders mondiaux dans les toiles composites innovantes, coté sur Euronext Paris - compartiment C, annonce présente ses résultats semestriels consolidés au 30 juin, arrêtés par le Conseil de surveillance lors de sa réunion du 14 septembre 2023. Ces comptes consolidés ont fait l'objet d'un examen limité par les Commissaires aux Comptes dont le rapport est en cours d'établissement.

Dans un contexte difficile, des activités et des zones bien orientées

Confronté à la baisse de la demande d'équipements de consommation grand public, SergeFerrari Group a réalisé un chiffre d'affaires de 175,5 ME en progression de +3,2% à périmètre et change courants et de -2,9% à périmètre et change constants, avec une base de comparaison élevée (volume de ventes record réalisé au 1er semestre 2022).

Les ventes du semestre ont notamment été soutenues par les activités à fort potentiel composant la branche Solutions (biogaz, fish-farming et mise en oeuvre des matériaux composites), et par l'intégration récente de la société Markleen.

La zone Americas se distingue par une forte croissance : +17,9% à périmètre et change courants et +16,3% à périmètre et change constants. Cette performance, qui porte notamment sur les ventes de Structure Modulaire et d'Architecture Tendue, illustre également les synergies commerciales issues de l'acquisition de Verseidag Indutex GmbH.

SergeFerrari Group affiche un REBIT de 11,7 ME et un résultat opérationnel à 10,7 ME au S1 2023, impactés par des prix d'achats toujours élevés de certaines matières premières et de l'énergie. Bien qu'inférieure à son niveau record de 2022, la marge opérationnelle de 6,1% du S1 2023 illustre la résilience du Groupe.

Situation financière

La consommation de trésorerie au titre de la variation du BFR opérationnel se réduit significativement au S1 2023 (19,2 ME) comparée à celle constatée au S1 2022 (34,4 ME), reflétant l'impact des mesures mises en oeuvre depuis plusieurs mois dans le cadre de l'optimisation de la supply chain. Le BFR représente 44,2% du chiffre d'affaires au S1 2023 contre 45,3% des ventes du S1 2022.

Par ailleurs, le Groupe a financé au S1 2023, pour 17,7 ME ses opérations de croissance externe (acquisition de Markleen intégrée depuis le 1er avril 2023, versement des compléments de prix des sociétés Verseidag Indutex GmbH et Baltijos Tentas et les refinancements de MSE et DCS).

Enfin, le Groupe a renforcé sa structure financière post-clôture avec l'obtention le 13 juillet 2023 d'un financement de 10 millions d'euros, dans le cadre du dispositif des Prêts Participatifs Relance.

Perspectives

Pour l'exercice 2023, SergeFerrari Group confirme ses objectifs financiers révisés, à savoir une croissance de ses ventes de +4% par rapport à 2022 et un résultat opérationnel courant compris entre 5% et 5,5% de son chiffre d'affaires 2023.

Le Groupe poursuivra les efforts d'optimisation de ses coûts entamés sur ses métiers historiques depuis le début de l'année, adaptera sa structure de coûts à un environnement qui restera exigeant et dégagera les ressources pour poursuivre le développement de ses activités Solutions à fort potentiel. À ce titre, la Société envisage de nouveaux partenariats hors Europe dans le domaine du biogaz. Enfin, SergeFerrari Group va accélérer le déploiement de ses initiatives RhSE stratégiques : le développement de sa gamme de produits recyclés "loop", la décarbonation de ses process de production et la préservation des ressources naturelles telles que l'eau...

Sébastien Baril, Président du Directoire de SergeFerrari Group, a commenté : "Au cours d'un premier semestre 2023 marqué par la persistance de coûts très élevés de l'énergie et des matières premières, nous avons préservé un niveau de marge opérationnelle de 6,1%. Ce contexte exigeant est pour nous l'occasion de consolider et de conforter nos priorités à moyen-terme, notamment la rentabilité opérationnelle et l'optimisation de la gestion de la trésorerie. Malgré la conjoncture, nous nous appuyons sur notre plan de marche, qui couple désormais renforcement de la présence sur les quatre marchés prioritaires et accélération du développement des activités Solutions, pour délivrer une croissance rentable et pérenne."

