SergeFerrari Group relève à nouveau sa prévision de chiffre d'affaires 2022

(Boursier.com) — Le groupe SergeFerrari Group a réalisé un chiffre d'affaires de 170 ME au 1er semestre 2022, en progression de +17,5% à périmètre et change courants et de +15,9% à périmètre et change constants.

SergeFerrari Group indique continue de profiter de son offre de produits innovants de composants légers et durables parfaitement en phase avec les tendances de ses quatre marchés stratégiques. En parallèle, dans un contexte de tensions sur les approvisionnements et de pressions sur l'outil industriel, le groupe a su prolonger ses efforts en matière de flexibilité pour satisfaire la demande de ses clients.

Sur le semestre, l'impact de la variation des changes sur le chiffre d'affaires du Groupe s'établit à +1,6%, pour un effet volume quasiment neutre à -1,2%. L'effet mix prix contribue à hauteur de +17,1%.

La dynamique soutenue de l'activité sur le 1er semestre, associée à une chaîne d'approvisionnement et de production à la flexibilité éprouvée, permet au groupe de relever à nouveau son objectif de chiffre d'affaires annuel 2022 à 335 ME contre une fourchette précédente de 310 à 325 ME.