SergeFerrari Group présente son agenda financier pour 2020

(Boursier.com) — SergeFerrari Group, créateur, fabricant et distributeur de matériaux composites souples innovants, et coté sur Euronext Paris - compartiment C, annonce aujourd'hui son agenda financier pour l'année 2020.

Chiffre d'affaires annuel 2019 : 29 janvier

Résultats annuels 2019 : 11 mars

Chiffre d'affaires du premier trimestre 2020 : 28 avril

Assemblée Générale des actionnaires : 14 mai

Chiffres d'affaires du premier semestre 2020 : 28 juillet

Résultats du premier semestre 2020 : 9 septembre

Chiffre d'affaires du troisième trimestre 2020 : 28 octobre.