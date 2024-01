SergeFerrari Group : pas de nouveau warning, le titre progresse

(Boursier.com) — SergeFerrari Group s'adjuge 3,9% à 6,5 euros au lendemain de son point annuel. Le spécialiste des matériaux composites souples éco-responsables de haute technicité a réalisé sur l'année 2023 un chiffre d'affaires de 327,6 millions d'euros, sen repli de 3,3% à périmètre et change courants et de 6,8% à périmètre et change constants. Du fait d'une reprise des marchés attendue seulement sur le 2e semestre 2024, le groupe s'attachera sur le 1er semestre 2024 à déployer les mesures initiées sur la fin de l'année 2023 au travers du plan Transform 2025 qui vise à améliorer sa rentabilité et optimiser l'allocation de ses ressources, renforcé d'un recours à l'activité à temps partiel sur le 1er trimestre 2024. Après deux avertissements sur résultats en cours d'exercice, SergeFerrari Group est confiant dans l'atteinte de son objectif révisé d'une marge opérationnelle de 3% du chiffre d'affaires pour l'année 2023.

À la suite de cette publication, Oddo BHF maintient son atterrissage 2024, à savoir un CA de 324 ME, en baisse de 1% (-1,5% lfl) et un ROC de 9 ME, soit une MOC de 2,8%. Le momentum devrait rester compliqué pour Serge Ferrari à minima sur le S1 avec aucun changement de trend depuis le début de l'année (carnets de commandes relativement faibles, visibilité limitée et forte dépendance des marges aux volumes). En attendant une potentielle amélioration de la visibilité au second semestre et les effets du plan Transform (optimisation de la rentabilité plutôt sur 2025), le broker reste prudent sur le titre malgré une valorisation peu exigeante (VE/EBITDA 2024 de 4,4x). L'analyste est 'neutre' sur le dossier avec une cible de 8 euros.