SergeFerrari Group : nouveau profit warning après un T3 difficile

(Boursier.com) — SergeFerrari Group a connu une nette baisse de son chiffre d'affaires au 3ème trimestre 2023 : il s'élève à 73 ME, en recul de -8,3% à périmètre et change courants et de -12,8% à périmètre et change constants, comparé au 3ème trimestre de l'exercice 2022 qui avait connu de fortes performances commerciales.

Le Groupe a réalisé sur les neuf premiers mois de l'année 2023 un chiffre d'affaires de 248,6 ME, soit une évolution de -0,5% à périmètre et change courants et de -6,1% à périmètre et change constants. Cette baisse des ventes est particulièrement marquée en Europe et n'est que partiellement compensée par la performance dans le reste du monde.

Le groupe observe une dégradation plus rapide qu'attendue de ses entrées de commandes liées aux activités de la construction, et de la rénovation et des aménagements résidentiels, pénalisés, notamment, par l'accroissement des coûts de financement et l'attentisme des consommateurs dans un environnement économique et géopolitique défavorable. La forte baisse des mises en chantiers déjà observée dans le bâtiment en 2023 et les perspectives communiquées par les acteurs du secteur, en Europe essentiellement, laissent ainsi présager une contraction des activités du groupe liées à ces secteurs.

SergeFerrari Group émet donc un nouvel avertissement en révisant à la baisse ses prévisions 2023. Le chiffre d'affaires 2023 est désormais attendu proche de celui de 2022 (+4% auparavant) avec une marge opérationnelle courante proche 3% (entre 5% et 5,5% auparavant).