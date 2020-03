SergeFerrari Group maintient une activité industrielle partielle en Suisse

(Boursier.com) — Le fabricant de toiles composites SergeFerrari Group annonce avoir progressivement suspendu la semaine dernière l'activité de production de certains de ses sites, notamment en Italie pour PLASTITEX, en France et pour l'un des deux sites de fabrication en Suisse, dans la plupart des cas pour un délai renouvelable de deux semaines. Le deuxième site en Suisse poursuit, quant à lui, son activité sur un nombre restreint de lignes d'enduction.

Le groupe a engagé toutes les mesures de prévention sanitaire pour poursuivre les activités logistiques essentielles permettant la distribution et l'expédition de commandes en France et en Suisse, ainsi qu'en Europe avec GIOFEX, grâce à un niveau de stock de produits finis suffisamment élevé. Ces activités logistiques sont en revanche interrompues en Italie chez PLASTITEX. Les autres filiales internationales du groupe opèrent, grâce à leur propre stock, à un rythme dépendant de l'évolution de la pandémie et des préconisations gouvernementales de chaque pays.

A ce jour, SergeFerrari Group n'est pas en mesure de chiffrer l'impact de la pandémie sur ses performances pour l'année 2020 mais souligne disposer d'une situation financière solide qui lui permet de faire face aux enjeux de cette pandémie. Au 31 décembre 2019, le groupe disposait de 26,7 ME de trésorerie et équivalents de trésorerie. Par ailleurs, les sources de financement sont sécurisées et peuvent être renforcées par la mobilisation de lignes de financement confirmées mais non utilisées d'un montant total de 25 ME.