SergeFerrari Group : le résultat net part du groupe progresse de 52%

SergeFerrari Group a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires record de 338,7 ME, au-dessus de son objectif de 335 ME relevé en cours d'année, et en augmentation de +18,5% à périmètre et change courants. Le groupe a réalisé une croissance solide sur l'ensemble de ses zones géographiques grâce à la poursuite de son développement sur ses quatre marchés historiques et aux premières contributions des acquisitions opérant dans des métiers à fort potentiel à partir du second semestre 2022.

En 2022, SergeFerrari Group a amélioré son levier opérationnel par rapport à 2021 porté par sa capacité à répercuter en partie les hausses de prix des matières premières et de l'énergie ; et par son travail de rationalisation de son outil industriel avec les premiers effets des synergies issues du transfert de productions du site d'Eglisau vers celui de Krefeld. Ainsi, le Groupe affiche une progression de +32,5% du REBIT par rapport à 2021 à 26,5 ME.

Le résultat opérationnel connaît une hausse encore plus significative à +37,9% et s'établit à 25,1 ME. Au total, sous l'effet d'une gestion active de l'endettement, le Résultat net part du Groupe progresse de +52% et s'élève à 15,5 millions d'euros contre 10,1 millions d'euros en 2021.

Structure financière

Le besoin en fonds de roulement (BFR) opérationnel progresse à 135,8 ME et représente 40% du chiffre d'affaires en 2022 contre 105,6 ME et 36,9% des ventes en 2021. Cette progression résulte d'abord de la croissance des stocks (+26%) mais aussi de celle du poste Clients (+24%), totalement corrélée à l'accroissement du chiffre d'affaires au 4ème trimestre 2022. Le délai moyen de recouvrement des créances clients est en effet quasiment stable à 66 jours en 2022.

Par ailleurs, le Groupe a poursuivi le financement de ses investissements de développement, notamment à travers les acquisitions précitées, et a procédé au rachat pour 7 millions d'euros de ses propres actions qui avaient été remises, en juillet 2021, en paiement partiel du prix d'acquisition de Verseidag Indutex GmbH. La dette nette utilisée pour le calcul des covenants, respectés au 31 décembre 2022, ressort ainsi à 61,2 MEUR, représentant environ 51% des capitaux propres du Groupe et 1,7 fois l'EBITDA retenu pour le test de ses covenants bancaires.

"Act now to build a better tomorrow"

Dans la continuité des valeurs et de la culture familiale, la stratégie du Directoire à la tête de SergeFerrari Group depuis janvier 2022, s'inscrit dans l'ambition du Groupe : mettre en oeuvre une croissance durable. Cette approche veille notamment à ce que l'ensemble des métiers et activités intègrent et contribuent à la trajectoire carbone du Groupe et à l'amélioration de la consommation des ressources.

Pour cela, SergeFerrari Group a actualisé son modèle d'affaires, développé son projet "RSE 2030 faire mieux avec moins", mis à jour sa matrice de double matérialité et réalisé son bilan carbone scope 3. L'effort de l'entreprise va porter en priorité sur les flux entrants de matières et d'énergie afin de baisser son émission carbone. Le Groupe travaille ainsi, par exemple, à l'identification et la qualification de partenaires intégrant une part de matières premières recyclées dans leur process industriel.

En parallèle, du point de vue de la gouvernance, le Directoire a élargi le rôle de ses instances opérationnelles, en plus du comité RSE créé en 2018, pour sensibiliser, piloter et infuser ce projet "RSE faire mieux avec moins" :

Le Comité de Direction Stratégique, qui a pour vocation à travailler de manière concrète sur l'alignement entre objectifs stratégiques et mise en oeuvre opérationnelle.

L'AGORA, qui est une instance participative, réunissant une trentaine de managers qui coconstruisent, par leur mixité culturelle, de savoir-faire et de savoir-être, la vision future de SergeFerrari Group.

La création en 2022 de la Fondation Serge Ferrari, dont la vocation première est de soutenir les personnes touchées par le dérèglement climatique, d'accompagner et de sensibiliser à la transition écologique, de contribuer à la recherche de solutions durables pour construire le monde de demain, illustre cet engagement sociétal. Au travers de la Fondation Serge Ferrari, et en association avec le Secours Populaire et avec d'autres associations en France et en Turquie, le Groupe a pu collecter des dons et envoyer des matériaux destinés à la réalisation d'abris d'urgence pour les victimes du récent tremblement de terre.

Perspectives affichées

Pour déployer sa croissance durable, SergeFerrari Group entend également poursuivre la mise en oeuvre des actions suivantes :

Se focaliser sur ses quatre marchés stratégiques en promouvant l'innovation afin de répondre aux problématiques environnementales, et poursuivre l'extension de son offre commerciale dans le domaine des Solutions ;

Saisir les opportunités de croissance externe, qui complèteraient la gamme de produits et de solutions technologiques du Groupe et étendraient sa présence géographique à proximité de ses clients lointains ;

Optimiser les composantes de son BFR, à périmètre et change constants, pour le ramener à des niveaux conformes à leur moyenne historique.

Pour l'année 2023, dans un environnement mondial complexe, SergeFerrari Group visera une progression de son chiffre d'affaires et une préservation de son résultat opérationnel comparé à un niveau de performance 2022 élevé.

Le Groupe proposera à l'Assemblée Générale du 19 avril 2023 le versement d'un dividende de 0,40 euro par action au titre de l'exercice 2022.

Sébastien Ferrari, Président du Conseil de surveillance, a commenté à l'occasion du cinquantième anniversaire du Groupe : "Le Groupe Serge Ferrari célèbre en 2023 ses 50 ans d'existence. Né en 1973 d'une innovation de rupture, le Précontraint, le Groupe est resté fidèle à cet ADN consistant à identifier en permanence des solutions nouvelles pour satisfaire les attentes évolutives de ses clients. Il a fait preuve d'agilité pour absorber la croissance et devenir une ETI qui réalise plus de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires et accueillir des marchés nouveaux comme le biogaz aujourd'hui.

Le Groupe est aujourd'hui doté d'une nouvelle gouvernance avec un Directoire incarnant la nécessité pour une entreprise soucieuse de durer, de savoir se structurer et se renouveler tout en conservant les valeurs clés, d'innovation et de durabilité, sur lesquelles la société familiale a construit son succès. La solide performance réalisée en 2022, année pourtant délicate pour l'économie dans son ensemble, montre que Serge Ferrari est sur la bonne voie pour relever les nouveaux défis qu'il s'est assignés comme produire des membranes plus durables et plus performantes ou continuer de promouvoir des solutions nouvelles pour ses clients."

Agenda financier

- Assemblée Générale Annuelle : le mercredi 19 avril 2023 à 14h30

- Publication du Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2023, le 20 avril 2023, après bourse.