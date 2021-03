SergeFerrari Group : le résultat net 2020 reste légèrement bénéficiaire

SergeFerrari Group : le résultat net 2020 reste légèrement bénéficiaire









Crédit photo © SergeFerrari

(Boursier.com) — SergeFerrari Group a dégagé en 2020 un résultat opérationnel de 4,7 ME contre 7,6 ME pour l'exercice précédent. Il a été impacté par les frais et les coûts d'intégration liés à deux acquisitions à hauteur de 3,1 ME.

Le spécialiste des matériaux composites souples affiche un résultat net positif de +0,5 ME (+4,8 ME en 2019) malgré une hausse du coût de son endettement financier consécutive à la mise en place des financements nécessaires aux acquisitions et à l'intégration de l'endettement de ces dernières, ainsi qu'à un effet de change adverse sur plusieurs devises (Livre turque, Roupie indienne, Réal brésilien).

SergeFerrari Group a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 195,3 ME, en augmentation +3,3% à périmètre et change courants. Retraité de l'impact des acquisitions de F.I.T et Verseidag-Indutex, le chiffre d'affaires a cependant reculé de -11% en comparaison de l'exercice précédent.

SergeFerrari Group entend dégager d'ici 2024 des synergies commerciales et industrielles nette des coûts de mise en place significatives, représentant environ 3% du chiffre d'affaires actuel intégrant Verseidag et F.I.T en année pleine.

A moyen terme, le groupe se fixe un objectif de chiffre d'affaires consolidé de 300 ME. Le plan de synergies, l'abaissement du levier opérationnel et la poursuite d'une gestion rigoureuse des coûts conduisent SergeFerrari Group à viser également une progression de ses résultats supérieure à celle de l'activité.