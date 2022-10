SergeFerrari Group : la croissance se maintient grâce aux hausses de prix

(Boursier.com) — SergeFerrari Group a réalisé un chiffre d'affaires de 79,6 ME au troisième trimestre 2022, en progression de 13,5% et de 7,1% à périmètre et change constants. Le groupe rappelle que cette progression des ventes résulte principalement de l'application de hausses de prix passées en 2022, conséquences de l'inflation des matières premières et de l'énergie. Sur le trimestre, l'effet mix-prix contribue ainsi à la progression des ventes à hauteur de +17,4% (soit 12,2 millions d'euros).

A l'inverse, l'effet volume est négatif de 10,3%, résultant du contexte de tensions sur les capacités industrielles et logistiques. Le Groupe a recruté sa directrice de la Supply Chain, arrivée en septembre 2022, dont la mission sera, notamment, d'améliorer le service client, la transformation du carnet de commandes en chiffre d'affaires et l'optimisation des flux internes liés aux récents changements de périmètre.

SergeFerrari Group affiche sur les neuf premiers mois de l'année 2022 un chiffre d'affaires de 249,7 ME, en progression de +16,2% et de +13,1% à périmètre et change constants. Le groupe confirme viser un chiffre d'affaires annuel de 335 millions d'euros.