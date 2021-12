SergeFerrari Group : évolution de la Gouvernance et poursuite de la transmission générationnelle

(Boursier.com) — Le fabricant de matériaux composites souples innovants SergeFerrari Group a annoncé la poursuite de la transmission générationnelle au sein du groupe familial. Dans le cadre d'un projet de transmission familiale, Sébastien Ferrari et Romain Ferrari ont ainsi transmis, par voie de donation, aux descendants directs de Sébastien Ferrari, 45% des actions qu'ils détiennent au capital de la société Ferrari Participations, partie en pleine propriété et partie en nue-propriété.

A l'issue de ces opérations, Sébastien Ferrari et Romain Ferrari ont conservé le contrôle des assemblées ordinaires de la société Ferrari Participations : ils disposent ainsi du pouvoir de nommer conjointement le représentant légal de la société Ferrari Participations. Il a été décidé d'intégrer au concert actuel constitué de Sébastien Ferrari, Romain Ferrari, et des sociétés Ferrari Participations, Serge Ferrari Industries et One Team Investments, les quatre enfants de Sébastien Ferrari bénéficiaires de la transmission familiale ainsi que la société FFH dont ils sont actionnaires.

Le Conseil d'administration de SergeFerrari Group s'est réuni le 8 décembre 2021 et a décidé de convoquer une Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire le 25 janvier 2022, à 9h00, au siège social de la Société. Sous réserve de l'approbation des résolutions qui seront soumises au vote des actionnaires, le Conseil de surveillance serait présidé par Sébastien Ferrari (Président) et accueillerait également Romain Ferrari (Vice-Président), Félicie Ferrari, Caroline Weber et Carole Delteil de Chilly, et Bertrand Neuschwander, Bertrand Chammas et Christophe Graffin, tous administrateurs de SergeFerrari Group dans sa gouvernance actuelle. Il sera en outre proposé la nomination au sein du Conseil de surveillance, de Joelle Barreto.

A l'issue de l'Assemblée Générale du 25 janvier 2022 et sous réserve de l'approbation des résolutions soumises au vote des actionnaires, il sera proposé au Conseil de surveillance de nommer Sébastien Baril aux fonctions de Président du Directoire et Philippe Brun aux fonctions de Membre du Directoire.

Le Conseil d'administration de SergeFerrari Group s'est déclaré favorable à un mode de gouvernance à Conseil de Surveillance et à Directoire dissociée à compter de 2022. Ce modèle, qui a fait ses preuves dans de nombreux groupes familiaux internationaux, devrait permettre d'allier efficacité décisionnelle à court terme et performance durable à long terme, dans un monde mouvant et complexe.

En qualité de Président du Directoire, Sébastien Baril, présent dans le groupe depuis 17 ans, aura pour objectif de perpétuer la vision et les valeurs portées par la famille actionnaire Ferrari depuis la création de l'entreprise il y a près de 50 ans tout en poursuivant le déploiement de la stratégie du Groupe autour de ses quatre marchés stratégiques ainsi que la finalisation de l'intégration des équipes et des activités, issues des dernières acquisitions.