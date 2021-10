SergeFerrari Group : en hausse après les comptes du T3

(Boursier.com) — SergeFerrari monte de 2,3% à 10,70 euros ce mercredi, alors qu'au 3ème trimestre, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 70,2 millions d'euros, en progression à périmètre et change courants, de +30,1% et de +20,1% à périmètre et change constants.

Cette performance s'explique par le maintien d'une demande soutenue sur l'ensemble des métiers et des zones géographiques du groupe, amplifiée par les gains de parts de marché apportés par la nouvelle organisation des équipes commerciales.

Flexibilité à l'appui

Le groupe a dû faire preuve de flexibilité pour satisfaire ses clients et respecter ses délais de livraison dans un contexte de difficultés d'approvisionnement sur certains composants. En parallèle, la contribution des acquisitions récentes s'est accrue avec une dynamique toujours favorable chez F.I.T et les premiers effets du redressement de deux de ses marchés clés, structures modulaires et architecture tendue, pour Verseidag. Sur la période, le Groupe a initié comme annoncé les opérations de transfert d'activité du site d'Eglisau en Suisse vers son usine de Krefeld en Allemagne, dont la finalisation est prévue au cours du 4e trimestre 2021.

Au 30 septembre, soit sur 9 mois, le groupe réalise un chiffre d'affaires de 214,9 ME en progression de +60,8% à périmètre et change courants et de +33,5% à périmètre et change constants.

Perspectives affichées

Compte tenu d'une conjoncture toujours bien orientée, SergeFerrari Group vise désormais un chiffre d'affaires de 280 ME pour son exercice 2021. Le groupe restera cependant vigilant face à la volatilité des marchés, à l'inflation sur les matières premières et au renchérissement soudain des prix de l'énergie. En conséquence, il maintiendra une gestion rigoureuse de ses coûts tout en poursuivant l'effort d'optimisation de son outil industriel. Parmi les avis d'analystes, Oddo BHF a ajusté son objectif de cours de 13 à 13,5 euros avec une recommandation à 'surperformer'...