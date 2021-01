SergeFerrari Group : des ventes stabilisées au quatrième trimestre

SergeFerrari Group : des ventes stabilisées au quatrième trimestre









Crédit photo © SergeFerrari

(Boursier.com) — SergeFerrari Group a réalisé un chiffre d'affaires 2020 de 195,3 ME, en baisse de -11% à périmètre et change constants et en augmentation de +3,3% à périmètre et change courants. La baisse relative sur le périmètre historique résulte essentiellement des mesures de confinement mises en place dans certains pays, en particulier sur le deuxième trimestre de l'année.

A périmètre et change constants, les ventes du quatrième trimestre de SergeFerrari Group affichent une progression de +0,3% par rapport à 2019.

Le groupe confirme que les premières synergies des acquisitions de F.I.T et Verseidag se concrétisent, à l'exemple des équipes commerciales qui ont été réorganisées et sont désormais intégrées et opérationnelles depuis le 1er janvier 2021.

Pour l'année 2021 et dans un contexte d'incertitude encore persistant, SergeFerrari Group poursuivra activement son développement commercial international et sa réorganisation industrielle afin d'améliorer ses performances économiques et financières. Le plan de synergies et le redimensionnement du nouveau groupe actuellement en cours feront l'objet d'une présentation détaillée lors de la publication des résultats annuels 2020, le jeudi 11 mars après bourse.