SergeFerrari Group : confiant dans l'atteinte de son objectif de marge opérationnelle

(Boursier.com) — SergeFerrari Group a réalisé sur l'année 2023 un chiffre d'affaires de 327,6 millions d'euros, soit une évolution de -3,3% à périmètre et change courants et de -6,8% à périmètre et change constants.

Perspectives

Du fait d'une reprise des marchés attendue seulement sur le 2e semestre 2024, le groupe s'attachera sur le 1er semestre 2024 à déployer les mesures initiées sur la fin de l'année 2023 au travers du plan Transform 2025 qui vise à améliorer sa rentabilité et optimiser l'allocation de ses ressources, renforcé d'un recours à l'activité à temps partiel sur le 1er trimestre 2024. Les premières mesures de réduction du BFR par le biais de l'optimisation de la 'supply chain' du Groupe affichent dès ce 4e trimestre leurs effets positifs.

SergeFerrari Group est confiant dans l'atteinte de son objectif révisé d'une marge opérationnelle de 3% du chiffre d'affaires pour l'année 2023.

"En 2023, la conjoncture sur nos marchés historiques, notamment en Europe, a pesé sur nos performances. Cet effet a été partiellement atténué par la dynamique soutenue sur le pôle Solutions, porté par les activités Biogaz, confortant ainsi nos perspectives de développement sur ces marchés à fort potentiel. Le 1er semestre 2024 n'annonçant pas de rupture avec les tendances de 2023, la société s'appuiera sur son plan Transform 2025 pour renforcer et asseoir son profil de rentabilité, qui sera présenté lors de la publication des résultats annuels, le 26 mars prochain", explique Sébastien Baril, Président du Directoire de SergeFerrari Group.