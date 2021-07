SergeFerrari Group : chiffre d'affaires record au 1er semestre, en croissance de +81,6% à 144,7 ME

(Boursier.com) — A périmètre et change courants, le chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2021 de SergeFerrari Group s'élève à 80,6 ME, en progression de +116,9% en données courantes et de 73,4% à périmètre et change constants. Cette excellente performance s'explique par les effets conjugués de la progression des ventes dans la plupart des marchés stratégiques du Groupe, un effet de base favorable en raison du confinement strict à la même période de l'année dernière et un impact prix positif grâce à l'évolution du mix et aux premiers effets des majorations de tarifs pratiquées par le Groupe.

Au-delà des effets de périmètre, la bonne dynamique de l'activité est attestée par la croissance pro forma de +5,8% par rapport au 2ème trimestre 2019, période antérieure à l'apparition de la pandémie de Covid-19. Le périmètre historique demeure bien orienté alors que les synergies commerciales avec Verseidag commencent à produire leurs premiers effets et que les ventes de F.I.T ont fortement progressé au 2ème trimestre 2021.

En Europe du Nord, à périmètre et change courants, l'activité progresse de +69% pour un montant de 31,6 ME de chiffre d'affaires réalisé. A périmètre et change constants, celle-ci s'établit à +26,7%.

Sur le trimestre, la zone Europe du Sud - Americas, est particulièrement dynamique et affiche une progression de +175,8% à 39 ME à périmètre et change courants et de +139,1% à périmètre et change constants.

Les ventes sur la zone Asia-Pacific-Middle East-Africa, enregistrent une hausse +130,7% à périmètre et change courants et de +60,4% à périmètre et change constants, tirées par le retour à une activité dynamique chez F.I.T.

Sur la période, l'impact de la variation des changes sur la croissance du chiffre d'affaires du Groupe s'établit à -2,8%. L'effet volume contribue à hauteur de +57,9% et l'effet mix prix pour +15,5%.

Activité du 1er semestre 2021 bien orientée sur l'ensemble des zones géographiques

Le Groupe a réalisé au cumul pour le 1er semestre de l'année 2021, un chiffre d'affaires de 144,7 ME en progression de +81,6% à périmètre et change courants et de +42,6% à périmètre et change constants.

Bénéficiant d'un effet de comparaison favorable, le Groupe a réalisé une progression marquée de ses ventes dans chacune de ses trois zones géographiques :

- La zone Europe du Nord, affiche une progression de +64,4% de son chiffre d'affaires par rapport à l'année 2020 à périmètre et change courants et de +19,1% à périmètre et change constants ;

- La zone Europe du Sud - Americas, enregistre une augmentation de son chiffre d'affaires de +85,8% à périmètre et change courants et de +62,7% à périmètre et change constants ;

- La zone Asia-Pacific-Middle East-Africa, est la plus performante avec une croissance +130,3% de son chiffre d'affaires à périmètre et change courants et de +49,6% à périmètre et change constants.

La croissance de SergeFerrari Group a été nourrie par une hausse des volumes et des gains de part de marché sur la plupart de ses lignes de métier. Les marchés de la Protection solaire, du Mobilier et de la Marine ont notamment bénéficié du dynamisme des applications à destination des particuliers et de l'aménagement des espaces de vie. L'activité de distribution confirme sur la période sa bonne orientation avec une progression des ventes de la filiale spécialisée Giofex de +30,7% en comparaison du S1 2020.

Sur le semestre, l'impact de la variation des changes sur le chiffre d'affaires du Groupe s'établit à -2,5%. L'effet volume contribue à hauteur de +33,3% et l'effet mix prix pour +9,2%.

Perspectives : une tendance dynamique pour SergeFerrari Group qui confirme son leadership sur ses marchés stratégiques

Fort de ce bon début d'année, conséquence de la priorité accordée aux quatre marchés stratégiques du Groupe tant en termes d'allocation des ressources que d'innovation, la société envisage avec confiance la seconde partie de l'exercice malgré le retour actuel des incertitudes sanitaires et un effet de base moins favorable. SergeFerrari Group s'appuiera sur la qualité de son offre pour ajuster sa politique tarifaire à l'évolution du prix des matières premières et sur l'accentuation des synergies notamment avec Verseidag pour poursuivre son développement.

La dynamique de croissance facilitera la mise en oeuvre des premières mesures d'activation du levier industriel. Au terme de son 1er semestre 2021, SergeFerrari Group reste ainsi parfaitement en phase avec ses objectifs de moyen terme à savoir un chiffre d'affaires supérieur à 300 ME accompagné d'une progression des résultats supérieure à celle des ventes.

Agenda financier

Publication des Résultats du 1er semestre 2021, le lundi 6 septembre 2021, après bourse.