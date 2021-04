SergeFerrari Group : chiffre d'affaires de 64,1 ME au T1

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A périmètre et change courants, le chiffre d'affaires de SergeFerrari Group au 1er trimestre de l'exercice 2021 ressort à 64,1 ME, en hausse de +50,7% en comparaison de la période correspondante de l'exercice 2020. Cette forte hausse est due notamment à un effet périmètre favorable, le Groupe ayant intégré au second semestre 2020 les sociétés Verseidag et F.I.T. A périmètre et change constants, les ventes du 1er trimestre de SergeFerrari Group affichent une progression robuste de +15,7% par rapport au 1er trimestre 2020. Comparé au 1er trimestre 2019, non impacté par l'incident industriel survenu à la Tour du Pin survenu en fin d'année 2019, à périmètre et change constants, la croissance ressort à +4,3%.

Sur la période, l'impact de la variation des changes sur la croissance du chiffre d'affaires du Groupe s'établit à -2,3%. L'effet volume contribue à hauteur de +11,0% et l'effet mix prix pour +4,6%.

La présentation du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021 a été établie pour correspondre à la nouvelle organisation commerciale effective depuis le 1er janvier 2021 répartie selon les zones géographiques cibles : Europe du Nord, Europe du Sud-Americas et Asia-Pacific-Middle East-Africa. Durant le trimestre, l'ensemble de celles-ci ont bénéficié d'une activité bien orientée :

En Europe du Nord, à périmètre et change constants, l'activité commerciale affiche +9,7%. A périmètre et change courants, celle-ci s'établit à +58,8%.

Les ventes sur la zone Europe du Sud - Americas, affichent une hausse de +15% à périmètre et change constants et de +29,6% à périmètre et change courants.

En Asia-Pacific-Middle East-Africa, l'activité s'inscrit dans une dynamique particulièrement positive et marque une hausse de chiffre d'affaires de +39,4% à périmètre et change constants et de +129,9% à périmètre et change courants, matérialisant le changement d'échelle du Groupe sur cette zone à la suite des récentes acquisitions.

Ces performances, réalisées dans une conjoncture qui reste impactée par la crise sanitaire, confirment le bon positionnement commercial du Groupe renforcé par la diversité de ses métiers. Les marchés de la Protection Solaire et du Mobilier enregistrent une dynamique particulièrement positive. Les activités de distribution ont surperformé sur le trimestre et illustrent de la qualité des réseaux de distribution intégrés et indépendants en place sur chacune des zones géographiques.

Perspectives

Ce bon début d'exercice, en ligne avec son plan de marche, conforte le Groupe dans la pertinence de sa nouvelle organisation commerciale et l'incite à poursuivre le travail engagé pour dégager des synergies commerciales avec ces deux nouvelles acquisitions. La diversité de ses métiers et de ses savoir-faire, encore renforcés par l'intégration de F.I.T et Verseidag, lui permet d'envisager avec sérénité les prochains trimestres en dépit des incertitudes sanitaires qui varient d'une zone à l'autre. Pour surperformer ses marchés et gagner des parts de marché, SergeFerrari Group pourra s'appuyer sur une situation financière renforcée grâce aux refinancements mis en place lors des acquisitions ainsi que sur sa position de leader mondial sur ses marchés stratégiques avec des gammes uniques de produits et solutions qui conjuguent durabilité, sécurité, design, confort et éco-responsabilité.

Sébastien Ferrari, Président-Directeur Général de SergeFerrari Group, a commenté : "Les chiffres du premier trimestre de notre exercice 2021 reflètent une dynamique positive sur l'ensemble de nos zones géographiques et nous permettent d'aborder la suite de l'année avec confiance. Notre plan de synergies commerciales commence à porter ses premiers fruits, dynamisé par notre nouvelle organisation géographique. En parallèle, le Groupe poursuit les travaux relatifs aux transferts d'activité de l'usine d'Eglisau en Suisse vers le site de Krefeld en Allemagne pour optimiser sa structure industrielle à horizon fin 2021."

Agenda financier

- Assemblée Générale Annuelle : le mercredi 19 mai 2021 à 17h00

- Publication du Chiffre d'affaires du 1er semestre 2021, le mardi 27 juillet 2021, après bourse

- Publication des Résultats du 1er semestre 2021, le mardi 6 septembre 2021, après bourse.