SergeFerrari Group : chiffre d'affaires annuel record de 338,7 ME

(Boursier.com) — SergeFerrari Group a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires record de 338,7 ME, au-dessus de son objectif initial de 325 ME, relevé à 335 ME au cours de l'année, et en augmentation de +18,5% à périmètre et change courants et en hausse de +14,2% à périmètre et change constants.

Les facturations du quatrième trimestre affichent une progression de +25,4% par rapport à 2021 et de 17,5% à périmètre et change constants.

Le spécialiste des matériaux composites souples innovants précise que l'effet mix prix et périmètre contribuent respectivement à la croissance des ventes à hauteur de +17,8% et +2,5%. L'impact de la variation des changes sur le chiffre d'affaires du Groupe s'établit à +1,8%. Enfin, l'effet volume s'établit à -3,7% comparé à une année 2021 historique.

SergeFerrari entend se focaliser en 2023 sur l'amélioration de son excellence opérationnelle et sur la qualité de son service aux clients. L'innovation continuera d'être promue comme un outil majeur de différenciation, avec l'apport de produits innovants répondant aux problématiques environnementales.