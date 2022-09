SergeFerrari Group : calendrier à suivre

(Boursier.com) — SergeFerrari Group, l'un des leaders mondiaux dans les matériaux composites souples innovants, présent au travers des marques de Serge Ferrari et de Verseidag, et coté sur Euronext Paris - compartiment C, publie aujourd'hui son agenda financier pour l'année 2023.

-Chiffre d'affaires annuel 2022 : 19 janvier 2023

-Résultats annuels 2022 : 2 mars 2023

-Chiffre d'affaires du premier trimestre 2023 : 19 avril 2023

-Assemblée Générale des actionnaires : 25 avril 2023

-Chiffres d'affaires du premier semestre 2023 : 19 juillet 2023

-Résultats du premier semestre 2023 : 4 septembre 2023

-Chiffre d'affaires du troisième trimestre 2023 : 18 octobre 2023.