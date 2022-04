SergeFerrari Group : accélère après le relèvement de la guidance annuelle

(Boursier.com) — SergeFerrari Group fait partie des gagnants du jour à Paris. Porté par une publication trimestrielle de très bonne facture, le titre du fabricant de toiles composites grimpe de 5,8% à 18,5 euros en fin de matinée et porte ses gains depuis le premier janvier à près de 50%. La société a réalisé au premier trimestre un chiffre d'affaires de 79,1 ME, en hausse de +23,4% et de +22,4% en organique.

Le groupe explique cette performance par les effets combinés d'une dynamique commerciale forte dans la plupart de ses marchés stratégiques, d'un effet de base favorable en raison de règles sanitaires moins strictes qu'au premier trimestre 2021 et d'un impact prix positif sur la période. La croissance des volumes contribue à hauteur de +8,1% à la progression du chiffre d'affaires.

SergeFerrari Group remonte son objectif de chiffre d'affaires de 310 à 325 ME pour l'exercice 2022, sous l'effet de la répercussion dans ses prix de vente des tensions inflationnistes qui continuent de s'exercer sur le coût des matières premières et de l'énergie.

À la suite de cette publication supérieure à ses attentes et à la nouvelle guidance, Oddo BHF rehausse son scénario 2022 et attend à présent un CA de 330 ME, en croissance de 15,5% (9,5% prix, 6% volume) et un ROC de 24,8 ME (vs 23,5 ME), soit une MOC de 7,5%. La visibilité est très bonne pour le groupe et la guidance de CA paraît conservatrice (elle impliquerait principalement un effet prix sur les 9 prochains mois alors que l'effet volume devrait également être bon compte tenu du niveau historique de carnet de commandes). La hausse du CA liée à l'effet prix ne se répercutera pas en totalité dans la marge mais devrait conforter les attentes du consensus. Des opérations de M&A pourraient également voir le jour dès cette année. La vision positive du broker sur le dossier est ainsi renforcée. A 'surperformance' sur le titre, l'analyste relève sa cible de 18,5 à 20 euros.