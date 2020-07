SergeFerrari : acquisition de Verseidag-Indutex

(Boursier.com) — SergeFerrari annonce l'acquisition de la société Verseidag-Indutex auprès de Jagenberg AG, pour un montant non communiqué. Il renforce ainsi sa position de leader mondial des matériaux composites souples pour les marchés de l'Architecture Tendue et des Structures Modulaires. Avec cette acquisition, le groupe devient également un acteur incontournable dans le domaine des solutions incombustibles. Ainsi, SergeFerrari a conclu avec Jagenberg AG un accord définitif pour l'acquisition de la Société Verseidag-Indutex. Basée à Krefeld, en Allemagne, la société Verseidag-Indutex, leader mondial sur le marché des membranes Verre PTFE, opère sur les marchés de l'Architecture Tendue et des Structures Modulaires. Verseidag-Indutex intervient également dans les secteurs de l'Industrie, du Biogaz, des toiles pour l'impression numérique grand format, et de la Protection Solaire pour le bâtiment et l'industrie automobile.

Verseidag-Indutex emploie à ce jour près de 250 collaborateurs répartis au sein de ses quatre sites industriels à Krefeld et dans ses environs, et possède des filiales de vente sur 4 zones géographiques : en Europe, dont l'Allemagne qui constitue le 1er marché européen, aux États-Unis, au Moyen-Orient et à Hong-Kong. Verseidag-Indutex et les sociétés acquises ont réalisé, en 2019, un chiffre d'affaires consolidé de 72 ME.

Dans le cadre de cette acquisition et selon les termes de l'accord signé, M. Jan Kleinewefers, actionnaire principal de Jagenberg AG, sera coopté au Conseil d'administration de SergeFerrari Group et le Dr Erich Bröker, PDG de Jagenberg AG, deviendra membre du Comité stratégique de Verseidag-Indutex.

Cette acquisition transformante pour SergeFerrari permet de renforcer son leadership international et son positionnement stratégique dans deux de ses quatre segments d'activités prioritaires. Elle s'inscrit dans sa stratégie de croissance externe visant à intégrer des sociétés complémentaires sur le plan commercial, des produits ou des technologies sur ses marchés stratégiques. Elle fait suite, au 1er semestre 2020, à la prise de participation majoritaire dans le capital de F.I.T à Taïwan, concepteur, fabricant et distributeur de matériaux de haute technologie incombustibles et donne ainsi naissance à un acteur incontournable dans le domaine des solutions incombustibles.

Cette acquisition permettra à l'avenir de générer "des effets de levier importants, les activités de SergeFerrari Group et de Verseidag-Indutex étant très complémentaires en termes de gammes de produits, de réseaux de vente, de marketing et de fabrication". La forte position de Verseidag-Indutex sur le marché du Verre-PTFE pour le marché de l'Architecture Tendue et les Structures Modulaires en particulier, en association avec la technologie propriétaire unique du Précontraint de Serge Ferrari, permettra au groupe de développer une offre commerciale très complète et diversifiée. De plus, l'offre de produits de Verseidag-Indutex renforcera la position du groupe dans d'autres segments tels que les toiles pour l'impression numérique grand format, la Protection Solaire pour le bâtiment et l'industrie automobile. Il est prévu de poursuivre la valorisation à la fois de la marque Verseidag et de celles du Groupe Serge Ferrari qui jouissent déjà d'une grande notoriété.

SergeFerrari a acquis 100% des actions de Verseidag-Indutex et des sociétés Verseidag Seemee US et Cubutex GmbH et 60% de DBDS Deutsche Biogas Dachsysteme GmbH, contre un paiement en numéraire en deux tranches (l'une au closing, l'autre en 2021), un paiement en actions SergeFerrari Group également en deux tranches (l'une en 2021, l'autre en 2022) et un complément de prix à intervenir en 2023, indexé sur la croissance de l'EBITDA.

Concomitamment, afin de financer ses opérations de croissance externe, son programme d'investissement et de développement 2020-2022, et de refinancer son endettement existant, SergeFerrari a conclu des contrats de crédits avec ses banques relationnelles pour 75 ME ainsi qu'un financement avec des prêteurs Euro PP (format obligataire) pour 20 ME, pouvant être porté à 30 ME. Ces financements seront mis en oeuvre progressivement en fonction des besoins.

En 2019, le chiffre d'affaires consolidé pro forma incluant F.I.T et Verseidag Indutex s'établit à 273 ME. Compte tenu du contexte économique actuel lié à la crise sanitaire, il n'est pas possible de commenter à ce stade les estimations de chiffre d'affaires du nouveau groupe ainsi constitué pour 2020, ni sa rentabilité.