SergeFerrari : accord définitif pour l'acquisition de la société Verseidag-Indutex

(Boursier.com) — SergeFerrari Group, concepteur, développeur et fabricant de toiles composites innovantes pour des applications d'architectures légères et d'aménagements extérieurs, coté sur Euronext Paris - compartiment C, annonce l'acquisition de la société Verseidag-Indutex auprès de Jagenberg AG, pour un montant non communiqué. Il renforce ainsi sa position de leader mondial des matériaux composites souples pour les marchés de l'Architecture Tendue et des Structures Modulaires. Avec cette acquisition, le Groupe devient également un acteur incontournable dans le domaine des solutions incombustibles.

SergeFerrari Group annonce ainsi avoir conclu avec le Groupe Jagenberg AG un accord définitif pour l'acquisition de la Société Verseidag-Indutex, et renforce ainsi son positionnement mondial sur le marché en pleine croissance des matériaux composites souples.

Basée à Krefeld, en Allemagne, la société Verseidag-Indutex, leader mondial sur le marché des membranes Verre PTFE, opère sur les marchés de l'Architecture Tendue et des Structures Modulaires. Verseidag-Indutex intervient également dans les secteurs de l'Industrie, du Biogaz, des toiles pour l'impression numérique grand format, et de la Protection Solaire pour le bâtiment et l'industrie automobile.

Verseidag-Indutex emploie à ce jour près de 250 collaborateurs répartis au sein de ses quatre sites industriels à Krefeld et dans ses environs, et possède des filiales de vente sur 4 zones géographiques : en Europe, dont l'Allemagne qui constitue le 1er marché européen, aux États-Unis, au Moyen-Orient et à Hong-Kong. Verseidag-Indutex et les sociétés acquises ont réalisé, en 2019, un chiffre d'affaires consolidé de 72 ME.

Dans le cadre de cette acquisition et selon les termes de l'accord signé, M. Jan Kleinewefers, actionnaire principal de Jagenberg AG, sera coopté au Conseil d'Administration de SergeFerrari Group et le Dr Erich Bröker, PDG de Jagenberg AG, deviendra membre du Comité stratégique de Verseidag-Indutex.

Sébastien Ferrari, Président Directeur Général de SergeFerrari Group, a déclaré : "L'acquisition de Verseidag-Indutex constitue pour le Groupe Serge Ferrari une étape transformante dans la poursuite de sa croissance, et structurante dans son développement international ainsi que dans sa stratégie d'innovation. Nous en sommes extrêmement fiers car elle amène le Groupe au rang de leader mondial incontestable sur deux de nos marchés stratégiques : l'Architecture Tendue et les Structures Modulaires. L'acquisition de Verseidag, marque iconique et société de premier plan reconnue dans le monde entier est complètement en ligne avec notre stratégie d'acquisition ciblée, nous permettant de nous renforcer sur le plan commercial, produit et technologique."