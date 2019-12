Serge Ferrari Group suspend l'activité d'une ligne de production à La Tour-du-Pin en raison d'un incendie

(Boursier.com) — Serge Ferrari Group, apporte des précisions concernant le départ de feu qui s'est déclaré le dimanche 1er décembre aux environs de 17h30 sur l'une des lignes de production du site de La Tour-du-Pin. Cet incident a été rapidement circonscrit par les pompiers. Aucun dommage corporel n'est à déplorer et les investigations menées ont exclu tout risque de pollution , explique le créateur, fabricant et distributeur de matériaux composites souples innovants.

L'entreprise travaille actuellement à la détermination des causes exactes de cet événement afin de garantir la totale sécurité des installations et des collaborateurs lors du redémarrage de la production.

Tout est mis en oeuvre pour assurer une reprise de la production le plus rapidement possible. Celle-ci sera progressive dans les jours à venir, avec la remise en route des équipements de production non impactés et mis en arrêt pour des raisons de sécurité.

Dans l'intervalle, le Groupe se mobilise afin de limiter l'impact de cette interruption de production pour ses clients.

Cet événement aura une incidence sur le chiffre d'affaires de l'exercice 2019. L'impact financier est en cours d'évaluation, ses conséquences devraient néanmoins être limitées, grâce à la politique de couverture des risques de la société.