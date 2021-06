Sephora devient le partenaire stratégique de Zalando pour la beauté de prestige

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Zalando , la première plateforme de ecommerce mode et de lifestyle en Europe, et Sephora, le leader mondial de la beauté de prestige omnicanale, annoncent aujourd'hui la signature d'un partenariat stratégique pour créer une expérience inédite dans la beauté de Prestige à destination de millions de clients européens de Zalando et réinventer la façon dont ils consomment la beauté en ligne.

Ce partenariat associe l'excellence de l'expérience client digitale et l'expertise en e-commerce de Zalando à la sélection pointue de plusieurs milliers de produits par plus de 300 marques de prestige et exclusives, à l'expertise en matière de beauté de prestige et à la force de frappe marketing de Sephora. Le partenariat débutera en Allemagne au quatrième trimestre 2021, pour être étendu à d'autres marchés de Zalando dès 2022.

Présent dans 35 pays à travers 2.000 magasins dans le monde, dont plus de 1.000 en Europe, Sephora est reconnu pour son leadership mondial en matière d'innovation, avec sa sélection pointue de marques, y compris des catégories émergentes comme "Good for", et une vaste communauté d'adeptes de ses parti pris. Zalando propose une gamme très complète de plus de 4.000 marques lifestyle et mode à ses 42 millions de clients actifs à travers 20 marchés européens, ainsi que des facilités exceptionnelles en matière de livraison, paiements et retours. Ensemble, Sephora et Zalando proposeront une expérience inédite de beauté de prestige en ligne à des millions de clients Zalando, en intégrant la sélection pointue de Sephora à la plateforme Zalando.