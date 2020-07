Sensorion : une conférence téléphonique se tiendra le 23 juillet

(Boursier.com) — Sensorion annonce aujourd'hui l'organisation d'une conférence téléphonique en anglais avec un expert de la perte auditive neurosensorielle soudaine et sur SENS-401 en tant que traitement potentiel le jeudi 23 juillet 2020 à 18h30 (HAEC).

Le Docteur Michael Hoffer de l'Université de Miami présentera cette conférence au cours de laquelle il exposera les caractéristiques de la maladie et le besoin médical non satisfait dans la perte auditive neurosensorielle soudaine. A l'issue de la conférence téléphonique, le Docteur Hoffer sera disponible pour répondre aux questions.

L'équipe de direction de Sensorion fera un point sur SENS-401, actuellement évalué en étude clinique de Phase 2 dans la prise en charge de la perte auditive neurosensorielle soudaine. SENS-401 est un antagoniste du récepteur 5-HT3 et un inhibiteur de la calcineurine.