Sensorion soutenu par Chardan

(Boursier.com) — Sensorion grimpe de plus de 7% ce matin à 0,89 euro dans un volume significatif. La société biotechnologique, pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir dans le domaine des pertes d'audition, annonce que Chardan, banque d'investissement spécialisée en santé, a initié la couverture de Sensorion. Chardan a initié la couverture avec une recommandation à l'achat et un prix cible de 2 euros, notamment basés sur le potentiel de la société pour devenir leader dans le développement de thérapies géniques pour le traitement des pertes d'audition.

Chardan rejoint Bryan, Garnier & Co, dont l'analyste avait initié la couverture de Sensorion à l'achat en décembre 2019. Tous les rapports sur Sensorion préparés par des analystes représentent les opinions de ces analystes et pas nécessairement celles de Sensorion, rappelle la 'biotech'...