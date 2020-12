Sensorion : Sonova investit 5 million d'euros

Sensorion : Sonova investit 5 million d'euros









(Boursier.com) — Sensorion annonce que Sonova Holding AG (dont le siège est basé en Suisse), un leader mondial dans le domaine des solutions auditives, va acquérir une participation de 3,7% au capital de Sensorion par le biais d'une souscription à une augmentation de capital réservée pour un montant brut total de 5 million d'euros. Sensorion et Sonova planifient une collaboration stratégique dans le domaine des solutions innovantes diagnostiques et thérapeutiques ciblant certaines formes de pertes d'audition. Dans cette perspective, Sonova et Sensorion ont signé le 14 décembre 2020 une lettre d'intention avec une période de négociation exclusive d'un accord de co-développement.

"Sensorion mène une recherche de premier plan dans le domaine des pertes auditives avec ses programmes, qui ont le potentiel d'améliorer les approches actuelles de traitement des surdités dans le futur. Nous sommes impatients de participer avec Sensorion au développement de certains programmes et d'approfondir ensemble l'étude et le développement de nouvelles solutions diagnostiques et thérapeutiques", déclare Arnd Kaldowski, Directeur Général de Sonova.

Le conseil d'administration de Sensorion, en vertu de la délégation de pouvoirs consentie par la 12ème résolution de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société du 20 mai 2020 (émission d'actions avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de bénéficiaires) et en accord avec l'article L. 225-138 et seq. du code de commerce, a décidé le 14 décembre 2020 de réaliser une augmentation de capital de 294.117,60 euros, au bénéfice de Sonova Holding AG par le biais de l'émission de 2.941.176 actions nouvelles d'une valeur nominale unitaire de 0,10 euro chacune, à un prix de souscription de 1,70 euro chacune.

La Société prévoit d'utiliser le produit net de l'opération pour les études potentielles dans le cadre de l'accord de co-développement, pour développer ses programmes de thérapie génique actuels (OTOF et USHER), élargir potentiellement son pipeline de thérapie génique, pour soutenir ses études cliniques et pharmacologiques avec SENS-401, et pour les besoins en fonds de roulement et besoins généraux.

À la suite de l'émission des Actions Nouvelles, le capital social de la Société s'élèvera à 7.974.022,80 euros, soit 79.740.228 actions d'une valeur nominale unitaire de 0,10 euro, étant précisé que l'actionnariat de la Société est sensiblement le même que l'actionnariat publié dans son rapport financier semestriel le 21 octobre 2020. Sur la base de ses prévisions de dépenses et compte tenu de la trésorerie au 30 juin 2020, ainsi que du produit net de l'Augmentation de Capital, la Société estime être en mesure de financer ses activités jusqu'au second semestre 2022.

Sonova AG est soumis à un engagement de conservation (sous réserve d'exceptions usuelles) prenant fin au plus tard soit 60 jours après le règlement-livraison, soit à la date de signature d'un accord de collaboration entre la Société et Sonova AG objet de la lettre d'intention annoncée ce jour, et en tout état de cause 90 jours après le règlement-livraison de la transaction. Le règlement-livraison interviendra au plus tard le 24 décembre 2020. L'augmentation de capital n'a pas requis et ne requerra pas de prospectus à soumettre pour approbation à l'AMF.