Sensorion : sommet en vue

(Boursier.com) — Sensorion , société biotechnologique pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir les pertes d'audition, annonce la participation de Nawal Ouzren, Directrice Générale, au 6e 'Annual Genetic Medicines and Cell Therapy Manufacturing Summit' de Chardan, qui aura lieu virtuellement les 25 et 26 avril 2022. L'intervention aura lieu le 26 avril.