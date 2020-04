Sensorion : résultats et perspectives

Sensorion : résultats et perspectives









(Boursier.com) — Au 31 décembre 2019, les produits opérationnels de Sensorion, essentiellement le crédit d'impôt recherche, s'élevaient à 2,5 millions d'euros, soit +9,2% par rapport au 31 décembre 2018.

Les charges opérationnelles ont diminué de 8,2%, passant de 14,5 millions d'euros au 31 décembre 2018 à 13,3 millions d'euros au 31 décembre 2019, principalement en raison de mesures de maîtrise des coûts.

Les frais généraux sont en hausse de 19,0% ; ils ont atteint approximativement 3,1 millions d'euros au 31 décembre 2019 par rapport à 2,6 millions d'euros au 31 décembre 2018 en relation aux honoraires liés aux trois opérations financières réalisées (avocats, frais d'émission, banquiers conseils).

Le résultat opérationnel au 31 décembre 2019 s'élevait ainsi à -10,8 millions d'euros par rapport à -12,2 millions d'euros au 31 décembre 2018.

Les charges financières s'établissent en augmentation à 1,3 millions d'euros, principalement du fait d'honoraires liés aux opérations d'obligations convertibles réalisées en 2019. Les frais liés à la mise en place de dettes comptabilisées à leur juste valeur (obligations convertibles) sont passés en charges dans le compte de résultat.

Le résultat net s'élevait à -12,1 millions d'euros au 31 décembre 2019 à un niveau quasi similaire à celui de l'année dernière (-12,4 millions d'euros au 31 décembre 2018).

Au 31 décembre 2019, la société employait 20 personnes.

Les capitaux propres s'élevaient à 13,2 millions d'euros au 31 décembre 2019, comparés à 3,5 millions d'euros au 31 décembre 2018.

En mars 2019, Sensorion a réalisé une émission obligataire d'un montant nominal de 4,7 millions d'euros auprès d'investisseurs financiers européens et du management de la société, composée d'une (i) émission d'obligations convertibles pour un montant nominal de 3,4 millions d'euros souscrits par plusieurs nouveaux investisseurs européens ainsi que d'une (ii) émission d'obligations simples d'un montant nominal de 1,3 million d'euros. 4.516.133 obligations ont été converties en 4.482.048 actions en 2019.

En juin 2019, Sensorion a ouvert son capital à deux investisseurs institutionnels renommés dans le secteur des biotechnologies, Invus et Sofinnova Partners, qui ont investi dans Sensorion en tant que partenaires de long terme via une émission d'obligations convertibles (conversion obligatoire à la date de maturité) pour un montant nominal de 20 millions d'euros. Ces deux fonds ont trois sièges au conseil d'administration (deux pour Invus, un pour Sofinnova Partners) et sont sujets à un lock-up jusqu'au 30 juin 2020.

En septembre 2019, Sensorion a réalisé une augmentation de capital de 18,1 millions d'euros avec la participation d'Invus et Sofinnova Partners ainsi que de Wuxi AppTec et 3SBio. L'ensemble des investisseurs est soumis à un lock-up jusqu'au 30 juin 2020.

Les passifs courants à 22,8 millions d'euros incluent les 20 millions d'euros d'obligations convertibles au 31 décembre 2019. Ces obligations ont été intégralement converties en actions ordinaires de Sensorion par Invus et Sofinnova Partners en février 2020.

Au 31 décembre 2019 la trésorerie et équivalents de trésorerie s'élevaient à 30,4 millions d'euros par rapport à 2,7 millions d'euros au 31 décembre 2018 et grâce aux fonds provenant des deux émissions d'obligations convertibles et de l'augmentation de capital ultérieure.

Perspectives pour 2020 et point sur la situation liée au COVID-19

Sensorion continuera à développer activement son candidat médicament qui est en phase clinique, tout en effectuant des travaux de recherche au sein de sa plateforme technologique. Les résultats d'étude de la phase 2 du SENS-401 dans la perte brusque d'audition (SSNHL) sont attendus dans le milieu de l'année 2021. Des données précliniques avec Cochlear sont également attendues en 2020 dans la préservation de l'audition après implantation cochléaire, ainsi que les jalons précliniques de nos deux programmes de thérapie génique.

Sensorion suit de très près l'évolution épidémique du COVID-19 et son potentiel impact sur les activités de la société :

"Nous observons à ce stade un impact sur l'étude de phase 2 du SENS-401 en raison de la repriorisation des ressources des services d'urgence et du confinement des populations. Afin de minimiser la surcharge des services de soin, d'assurer la sécurité des nouveaux patients, d'éviter les déviations majeures liées au non-respect du suivi prévu au protocole et de minimiser les contacts entre les patients et les équipes d'investigation clinique, le recrutement de nouveaux patients dans l'étude a été temporairement suspendu. Concernant les patients encore suivis dans l'étude, il existe un risque qu'il soit impossible pour certains d'entre eux d'effectuer les visites de suivi prévues au protocole. Des visites de suivi par téléconférence ou vidéoconférence sont organisées avec les sites cliniques avec l'aide des équipes de la société de recherche contractuelle travaillant avec Sensorion sur cette étude. La situation actuelle pose également un risque de délai dans l'ouverture des nouveaux sites militaires qui recruteront des patients dans l'étude de phase 2 en cours du SENS-401 dans la perte brusque d'audition".

Il est délicat de cerner l'évolution de l'épidémie mais dans la collaboration avec l'Institut Pasteur il existe également un risque de délai dans la réalisation de certaines études pré-cliniques de thérapie génique. Cela aurait pour effet de retarder l'obtention des résultats précliniques sur les deux programmes en cours.

Conformément aux recommandations gouvernementales, l'ensemble des collaborateurs pour lesquels l'activité chez Sensorion le permet sont aujourd'hui en télétravail. Pour des raisons éthiques, une étude animale en cours pour le SENS-401 est poursuivie avec l'intervention de 3 employés Sensorion se relayant sur site. Il est prévu que cette étude soit terminée au cours du mois d'avril 2020 et aucune autre étude animale ne sera initiée jusqu'à une évolution favorable du contexte épidémique.