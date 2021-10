Sensorion : rendez-vous virtuel

(Boursier.com) — Sensorion annonce un séminaire en ligne en anglais à propos de l'ototoxicité induite par le cisplatine le jeudi 28 octobre 2021 à 16h00 HAEC. Cette conférence comprendra une présentation de l'experte Nicole C. Schmitt, Docteur en médecine (MD), membre du Collège américain des chirurgiens (FACS - université Emory) qui donnera un aperçu de la perte auditive due à l'ototoxicité induite par le cisplatine, son épidémiologie, le paysage thérapeutique actuel et les besoins médicaux non satisfaits chez les adultes. L'équipe de management de Sensorion présentera également le développement du SENS-401 dans l'ototoxicité induite par le cisplatine. Une session de questions-réponses suivra les présentations.

Nicole C. Schmitt, Docteur en médecine (MD), membre du Collège américain des chirurgiens (FACS), a obtenu son diplôme de médecine à la faculté de médecine de l'université de Washington à St. Louis, dans le Missouri. Elle a effectué son internat en chirurgie générale, une bourse de recherche, et son internat en otolaryngologie à l'Université de Washington à Seattle, dans l'état de Washington. Elle a également effectué un stage de recherche en chirurgie tête et cou et en biologie des tumeurs à l'Université de Pittsburgh, à Pittsburgh, en Pennsylvanie.

Le Dr Schmitt est chirurgien-oncologue tête et cou et chercheuse à l'université Emory d'Atlanta, en Géorgie, aux États-Unis. Ses recherches portent sur l'immunologie des tumeurs et les nouvelles combinaisons thérapeutiques pour les cancers tête et cou. Depuis 2007, le Dr Schmitt étudie les mécanismes moléculaires, l'incidence et les stratégies de prévention de l'ototoxicité induite par le cisplatine. Le Dr Schmitt est membre de l'Université Américaine des Chirurgiens, de l'Académie Américaine Otolaryngologique de Chirurgie Tête et Cou et de la Société Américaine Tête et Cou.