Sensorion : rendez-vous le jeudi 6 avril !

(Boursier.com) — Sensorion , société biotechnologique pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir les pertes d'audition, vous invite à participer à sa journée 'R&D' qui se tiendra le jeudi 6 avril 2023, à 14h CEST (8h EDT).

L'évènement se tiendra à l'Institut de l'Audition, centre de l'Institut Pasteur, situé au 63, rue de Charenton, 75012 à Paris, en France. Une retransmission en direct et un replay de la présentation seront également disponibles.

L'équipe de direction de Sensorion, dont notamment Nawal Ouzren, Directrice Générale, le Docteur Géraldine Honnet, Directrice Médicale, Laurent Désiré, Ph.D, Directeur du Développement Préclinique et Christine Le Bec, Ph.D, Directrice CMC Thérapie Génique, fera le point sur OTOF-GT et GJB2-GT, les programmes de thérapie génique de la Société visant à corriger les formes monogéniques héréditaires de surdité et sur les jalons attendus en 2023.

L'évènement comprendra également des présentations de cliniciens et de scientifiques internationaux de renom du domaine de l'audition, qui porteront sur les besoins du patient, le paysage thérapeutique et le marché ainsi que l'approche chirurgicale propres aux secteurs clés des formes monogéniques héréditaires de surdité.