Sensorion : rendez-vous à suivre

(Boursier.com) — Sensorion , société de biotechnologie pionnière au stade clinique, spécialisée dans le développement de thérapies géniques pour l'oreille interne, annonce qu'elle animera une webconference le 25 septembre et participera à deux conférences investisseurs en octobre :

Nawal Ouzren, directrice générale de Sensorion, et l'équipe de direction animeront ainsi la webconférence dédiée aux actionnaires de Sensorion, le 25 septembre 2023, à 12h CET (6h ET), afin de commenter les derniers développements de la Société et ses perspectives futures.

Nawal Ouzren, participera en personne à la 7e rencontre annuelle "Chardan's Genetic Medicinces Conference", qui se tiendra les 2 et 3 octobre 2023, à New-York City, aux Etats-Unis. A cette occasion, Nawal s'entretiendra avec l'analyste Geulah Livshits lors d'une discussion informelle, le 3 octobre à 8h ET (14h CET). La directrice générale de Sensorion sera, en outre, disponible pour des rencontres individuelles tout au long de la conférence.

Nawal Ouzren, participera aussi à l'évènement "HealthTech Innovation Days" (HTID) qui aura lieu les 24 et 25 octobre, à Paris, en France.