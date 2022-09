Sensorion : rendez-vous à suivre

(Boursier.com) — Sensorion , société biotechnologique pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir les pertes d'audition, annonce la participation en personne de Sensorion à la conférence Inner Ear Biology Workshop, qui aura lieu du 10 au 13 septembre 2022, à Trieste, en Italie.

Christophe Tran Van Ba, MSc., Scientifique préclinique chez Sensorion, présentera en personne les posters suivants :

"L'exposition locale au SENS-401 n'est pas altérée par un traumatisme acoustique grave dans un modèle de perte auditive neurosensorielle soudaine (SSNHL) chez le rat" (Id21)

"SENS-401 Local Exposure is not altered by severe acoustic trauma in a rat model of Sudden Sensorineural Hearing Loss (SSNHL)" (Id21)

"L'intégration d'une chirurgie optimisée à des tests comportementaux pour un développement de la thérapie génique sûre et efficace par virus adéno-associé dans les troubles de l'oreille interne" (Id89)

"Integrating optimized surgery and behavioural testing for efficient and safe adeno-associated virus gene therapy development for inner ear disorders" (Id89)

Les deux posters seront exposés pour une consultation informelle tout au long de la conférence. Christophe Tran Van Ba, MSc., sera sur place, aux côtés des posters lors des "sessions", prévues lors des pauses déjeuner du dimanche 11 et du lundi 12 Septembre et le dimanche 11 septembre de 18h30 à 19h30 CEST (12h30 à 13h30 EDT).