Sensorion reçoit la désignation de médicament orphelin de la FDA américaine pour OTOF-GT

(Boursier.com) — Sensorion , société biotechnologique pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir les pertes d'audition, annonce que la Food and Drug Administration (FDA) américaine a accordé la désignation médicament orphelin (ODD) au programme le plus avancé de thérapie génique de la Société, OTOF-GT, une thérapie génique pour le traitement de la perte auditive liée au gène de l'otoferline. Sensorion est en bonne voie pour déposer une demande d'autorisation d'essai clinique pour OTOF-GT au cours de la première moitié de 2023.

Le programme de développement du produit de thérapie génique de vecteur dual AAV de Sensorion, OTOF-GT, vise à restaurer l'audition de patients atteints de déficience en otoferline. Les patients présentant des mutations liées à un déficit en otoferline souffrent d'une perte d'audition neurosensorielle prélinguale non syndromique sévère à profonde. La déficience en otoferline pourrait être responsable de près de 8% de tous les cas de déficience auditive congénitale et environ 20.000 personnes sont concernées aux Etats-Unis et en Europe.

Sensorion continue de progresser dans ses plans de développement préclinique et clinique pour OTOF-GT et est en bonne voie pour déposer une demande d'autorisation d'essai clinique au premier semestre 2023. En septembre 2022, la Société a reçu l'avis favorable de l'Agence Européenne des Médicaments (EMA) pour une demande de désignation de médicament orphelin (ODD). La décision a été adoptée par la Commission Européenne le 11 octobre 2022. Sensorion s'est également vu attribuer, le 7 novembre 2022, la désignation de maladie pédiatrique rare pour OTOF-GT par la FDA américaine.